(ناتو) والاتحاد الأوروبي يُوقعان اتفاقيةً لمواجهة روسيا والصين

رام الله - دنيا الوطنوقع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إعلاناً مشتركاً لتعزيز التعاون الدفاعي.وأكّد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عقب التوقيع، أنّ اتفاقية التعاون الموقعة اليوم مع الاتحاد الأوروبي تستهدف "تعزيز الدفاعات الأوروبية مع بقاء الحلف حجراً أساسياً في الدفاع عن جميع الحلفاء"، وهي الاتفاقية التي كان يفترض توقيعها في 2021، "لكن تأجل لأسباب غير معروفة".وقال ستولتنبرغ إنّ "الإعلان الموقع مع الاتحاد الأوروبي يشير إلى أهمية ناتو في الدفاع عن جميع الحلفاء بالإضافة إلى تعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن "الإعلان الثالث المشترك، هو أحد أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى".وعلى صعيد دعم أوكرانيا، أكّد ستولتنبرغ أن "ناتو والاتحاد الأوروبي عززا الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال مخازن الأسلحة"، ورأى أن "انخفاض مخزون الأسلحة له عواقب على المدى الطويل، ولذلك اتخذ وزراء الدفاع قراراً بتعزيز مخازن الأسلحة لحماية أمننا ولدعم أوكرانيا".من ناحيته، قال رئيس المجلس الأوروبي، إنّ "الإعلان المشترك الثالث بشأن التعاون بين ناتو والاتحاد الأوروبي، سيسمح بتوثيق التعاون في الفضاء وحماية البنية التحتية الحيوية".وتابع قائلاً إنّه "بإعلان اليوم، نريد أن نرتقي بتعاوننا إلى المستوى التالي، لضمان السلام والاستقرار، وتكثيف تعاوننا في مجالات جديدة، مثل حماية البنية التحتية الحيوية، والفضاء، وآثار تغير المناخ".من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي، إنّ الاتحاد الأوروبي يشدد على حق أوكرانيا في الحصول على أسلحة ثقيلة ضمن سبل الدعم العسكري لها، وفق قناة (الميادين).وأضافت فون دير لاين، أنّ "الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها ومنحها أسلحة ثقيلة مثل الأسلحة المضادة للطائرات".