مجدلاني يُناقش مع القنصل الإيطالي سبل التعاون وتطورات العمل الجارية

بدوره، أكد القنصل الإيطالي على استمرار الدعم لعمل الوزارة لتوفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئات، منوها إلى أنه سيواصل العمل لدعوة الشركاء الآخرين لدعم مراكز الحماية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني والقنصل العام الإيطالي جويسبه فيديل، سبل التعاون المستقبلي بين الحكومة الإيطالية والوزارة، وأبرز تطورات العمل الجارية على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الإيطالي.وشكر مجدلاني، الحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على تعاونهم الدائم خلال السنوات الماضية والذي أحدث فرقا ملموسا على صعيد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة خاصة في قطاع النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون المشترك مع الوكالة الايطالية وذلك انسجاماً مع الرؤية التنموية الهادفة إلى تكريس الحماية والرعاية الاجتماعية ونقل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات.واستعرض مجدلاني، أبرز الانجازات التي حققها الطرفان من خلال التعاون بينهما والتي ساعدت في تقديم الخدمات المختلفة للنساء ضحايا العنف حيث عملت على حمايتهن وتمكينهن وإعادة إدماجهن في المجتمع من خلال خدمات مركز محور ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تم منحها للنساء الناجيات من العنف والنساء العاملات في المستوطنات، داعياً إلى المزيد من التعاون لإنشاء ثلاثة مراكز لتوفير الخدمات للنساء والاطفال.ونوه إلى أن الوزارة نفذت 60 مشروع تمكين اقتصادي للأسر التي ترأسها نساء، معرباً عن أمله بالمزيد من التعاون لتنفيذ المزيد من المشاريع لصالح النساء وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الفلسطينية الوطنية للتمكين الاقتصادي.كما نوه مجدلاني إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، مثنياً على جهود الوزارة في تطوير العمل على صعيد نظام الحماية والرعاية الاجتماعية بصفتها قائد هذا القطاع.هذا وناقش الطرفان أبرز التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، حيث قدم مجدلاني شرحا لأبرز الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدولة الاحتلال وأبرزها سياسة الضم الفعلي للمناطق (C) التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والإجراءات العقابية التي اتخذتها ومصادرة الأموال الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان في مدينة القدس.وشارك في اللقاء، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي غوليلمو جوردانو ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.