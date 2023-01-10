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صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن
البحرية الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أنها اعترضت سفينة صيد شراعية في خليج عمان، الجمعة الماضية، تقول إنها جاءت من إيران وكانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقال متحدث البحرية الأمريكية، تيموثي هوكينز، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" إنهم "صادروا أكثر من 2100 بندقية هجومية من سفينة صيد في خليج عمان، يعتقد أنها جاءت من إيران وكانت متجهة للحوثيين في اليمن".

وأكد أن عملية الاعتراض، وقعت الجمعة الماضية، بعدما صعد فريق من الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية، وفق وكالة (الأناضول).

وأشار هوكينز إلى اكتشافهم "بنادق من طراز كلاشينكوف ملفوفة بشكل فردي في قماش أخضر على متن السفينة"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف: "عندما اعترضنا السفينة، كانت على طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن".


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