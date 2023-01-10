شؤون فلسطينية

الأحمد يُوضح الخطوات العملية لإنهاء الانقسام

الأحمد يُوضح الخطوات العملية لإنهاء الانقسام
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، الثلاثاء، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، على الأوضاع السياسية الفلسطينية.

كما وأطلع الأحمد الممثلة السويسرية على تداعيات تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية على الوضع في فلسطين، والإجراءات المتلاحقة التي بدأت تأخذها، واستمرار سياسة العدوان عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات والقرى، وأعمال الاستيطان الاستعماري المتواصل في أنحاء الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وسرقة أموال المقاصة.

وأوضح لممثلة سويسرا الخطوات العملية من أجل إنهاء الانقسام، في ضوء دعوة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني لتعزيز الوحدة الوطنية، وإعلان الجزائر.

من جهتها، أكدت هينين دعم ومساندة الجهود من أجل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام القائمة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.


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