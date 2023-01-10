دولي

مطالبات بالتظاهر ضد الحكومة.. عباس للطيبي وعودة: "بيقتلوا القتيل وبيمشوا في جنازته"

مطالبات بالتظاهر ضد الحكومة.. عباس للطيبي وعودة: "بيقتلوا القتيل وبيمشوا في جنازته"
منصور عباس وأحمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، عن موجة شغب عمت جلسة (كنيست) اليوم بين عدد من الأعضاء.

وشن رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس هجومًا على عضوي (كنيست) النائب العربي، أيمن عودة ورئيس الحركة العربية للتغيير، أحمد الطيبي بالقول: "بيقتلوا القتيل وبيمشوا في جنازته".

وقال عباس في هجومه أيضًا: "بدأوا في إعطاء المواعظ والتحدث عن قلقهم على المجتمع العربي، لكنهم أتوا بهذه الحكومة بأيديهم".

في السياق، توعد عضو (كنيست) من القائمة العربية، عوفر كاسيف، بالتظاهر في كل مكان مع أعلام الشعب الفلسطيني المحتل، رافعين اللافتات ضد حكومة الاحتلال الدكتاتورية الفاشية.

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