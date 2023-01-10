شؤون فلسطينية

البكري: اتفاقية لتسهيل تنقل حجاج فلسطين في مكة

البكري: اتفاقية لتسهيل تنقل حجاج فلسطين في مكة
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقع الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع رئيس النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة أسامة السمكري لنقل حجاج دولة فلسطين في المشاعر المقدسة لموسم الحج القادم 1444 – 2023.

وتنص الاتفاقية على ترتيب وتنظيم نقل حجاج دولة فلسطين أثناء توجههم إلى مشعري منى وعرفات وذلك باستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة المستخدمة أثناء موسم الحج والتي تراعي شروط السلامة العامة والمصادق عليها من قبل جهات الاختصاص في المملكة.

وقال البكري إن "وزارة الأوقاف بدأت بالتحضير لموسم الحج بشكل مبكر وأن جميع الطواقم تعمل وفق الخطة الموضوعة من أجل ضمان موسم مميز يلبي احتياجات ضيوف الرحمن".

وأكد أن هذا التعاون المبكر مع نقابة السيارات الجهة المختصة بتوفير وسائل نقل ضيوف الرحمن جاء من أجل إنجاز جميع الملفات المتعلقة بموسم الحج، وأن نقل الحجاج من المشاعر المقدسة يعتبر التحدي الأكبر لإهمية الالتزام بالوقت المخصص.

وفي نهاية اللقاء، ثمن البكري الدور الكبير لنقابة السيارات وتعاونها المميز مع بعثة الحج الفلسطينية من خلال تزويدها أولًا بأول بالبرامج الموضوعة والخطط التي تؤمن سلامة نقل الحجاج في المشاعر المقدسة.

بدوره، قدم السمكري شرحا عن الخطط التي تقوم بها النقابة العامة للسيارات على كافة الأصعدة وفي مختلف المواقع تنفيذا لتوجيهات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هناك نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج والتي تتيح مزيداً من السلاسة والمرونة والأمان.

ورافق الشيخ حاتم البكري خلال توقيع الاتفاقية، وفد من وزارة الأوقاف ضم حسام أبو الرب وكيل الوزارة والمستشار محمود النيرب ومحمود حمد مدير عام الحج وفضل قنيبي نائب مدير عام الحج.


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