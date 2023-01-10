لدى استقباله ممثل اليابان.. الحسيني يحذر من حرب دينية

رام الله - دنيا الوطندعا المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية الى مساعدة اليابان والعالم اجمع في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وردع المحاولات الإسرائيلية وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسعى الى اشعال حرب دينية في المنطقة، لافتا إلى أن المشكلة لم ولن تكن ابدا مع الديانة اليهودية انما مع العقائديين الصهيونيين الذين يتنكرون لحقوق الاخرين .وقال لدى استقباله صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله ممثل اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماض حتى النهاية في حملته الدولية دبلوماسيا واعلاميا لكشف زيف الرواية الإسرائيلية ودحضها وفضح الجرائم والممارسات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما قبل نكبة عام 1948 وحتى الان للتأكيد على حق الفلسطينيين الثابت والغير قابل للتصرف في ارض فلسطين ، غير آبه بالعقوبات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحق القيادات والشعب الفلسطيني والرامية الى تطويع وتركيع الشعب الفلسطيني .وأكد ان الفلسطينيين دعاة سلام ويحلمون بالعيش بكرامة وسلام وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ويواجهون بالمقابل بمخططات إسرائيلية ترمي الى التفريغ والترانسفير والتهويد ما يدفعهم الى المقاومة السلمية ومنها الخطوات الدبلوماسية ، ووصل الامر بهم الى اتهام الرئيس أبو مازن بممارسة الإرهاب السياسي على حد وصفهم .من جانبه قال الممثل الياباني ان دولته امام تحد كبير خاصة وانها أصبحت عضو غير دائم في هيئة الأمم المتحدة ، وتأمل بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعيش الجانبين بسلام وأمان ، وستدعم في إرساء أسس السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرئيلي .