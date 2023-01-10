تفاصيل لقاء الرجوب ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم

كما أطلع الرجوب، أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله.





ونقل الرجوب تحيات القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس للعراق بكل اطيافه السياسية والوطنية والدينية، مشيداً بحالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق.





ووضع الفريق الرجوب، الخزعلي في صورة ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم يومية ترتكب بفعل تصاعد وتيرة اعتداءات حكومة الاحتلال الفاشية، التي تنوي طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على كل ما هو فلسطيني.





وتباحث الطرفان في ضرورة توفير شبكة أمان عربية لحماية الفلسطينيين ومساندتهم في التصدي لحكومة الاحتلال العنصرية، ومحاولة تدويل القضية الفلسطينية، بما يخدم تطلعات وحقوق الفلسطينيين المشروعة في الحرية والاستقلال.





بدوره، أكد أمين عام عصائب أهل الحق وقوف العراق بكافة أطيافه وقواه الوطنية والسياسية والدينية الى جانب الفلسطينيين، حتى نيل حقوقهم المشروعة، وانعتاقهم من الاحتلال.





وشدد على أن كل محاولات التطبيع لم تستطع أن تتقدم، وأن العراق صمام أمان للقضية الفلسطينية، وسينطلق بكل قوة لمساندة القضية الفلسطينية بشكل أكبر، في حال تعافيه بشكل كامل من كافة ازماته، وأن قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع هو تطبيق لإرادة كافة العراقيين بمختلف شرائحهم ومذاهبهم.