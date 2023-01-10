تفاصيل لقاء الرجوب ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله.
وأشاد الرجوب بحالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، والتفاعل الإيجابي لكل شرائح المجتمع العراقي التي شاركت بانطلاق بطولة كأس الخليج "خليجي25" التي يستضيفها العراق على أرضه للمرة الثانية في تاريخه.
كما نقل الفريق الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للعراق وشعبه العظيم بكافة أطيافه السياسية والدينية، مؤكدا على الدور التاريخي الذي لعبه العراق في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وأطلع الفريق الرجوب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي على مجمل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي من جانب وانهيار جزء من العمق العربي من جانب آخر، أثرا سلبا على شعبنا وقضيته.
وشدد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمق العربي يجب أن تكون جسرا للضغط على إسرائيل لمواجهة حكومتها وسياساتها، مؤكدا أننا بصدد تطوير استراتيجية وطنية شاملة قائمة على الصدام مع الاحتلال من خلال وحدة وطنية تقود إلى شراكة حقيقية من خلال عملية ديمقراطية.
بدوره، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، أن فلسطين في قلب كل عراقي، وأن البرلمان العراقي صوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع، الأمر الذي يعكس المكانة العظيمة لفلسطين في قلوب العراقيين.
وشدد على أن حركة فتح هي كيان كبير وعظيم، وهي قادرة على احتضان الجميع ولملمة الحالة الفلسطينية، وقادرة على بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة. مؤكدا أن العراق بكافة مكوناته السياسية والوطنية والدينية سيبقى ظهيرا مساندا لفلسطين في كل المواقف والمنعطفات.
كما أطلع الرجوب، أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله.
ونقل الرجوب تحيات القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس للعراق بكل اطيافه السياسية والوطنية والدينية، مشيداً بحالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق.
ووضع الفريق الرجوب، الخزعلي في صورة ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم يومية ترتكب بفعل تصاعد وتيرة اعتداءات حكومة الاحتلال الفاشية، التي تنوي طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على كل ما هو فلسطيني.
وتباحث الطرفان في ضرورة توفير شبكة أمان عربية لحماية الفلسطينيين ومساندتهم في التصدي لحكومة الاحتلال العنصرية، ومحاولة تدويل القضية الفلسطينية، بما يخدم تطلعات وحقوق الفلسطينيين المشروعة في الحرية والاستقلال.
بدوره، أكد أمين عام عصائب أهل الحق وقوف العراق بكافة أطيافه وقواه الوطنية والسياسية والدينية الى جانب الفلسطينيين، حتى نيل حقوقهم المشروعة، وانعتاقهم من الاحتلال.
وشدد على أن كل محاولات التطبيع لم تستطع أن تتقدم، وأن العراق صمام أمان للقضية الفلسطينية، وسينطلق بكل قوة لمساندة القضية الفلسطينية بشكل أكبر، في حال تعافيه بشكل كامل من كافة ازماته، وأن قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع هو تطبيق لإرادة كافة العراقيين بمختلف شرائحهم ومذاهبهم.
التعليقات