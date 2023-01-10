شؤون فلسطينية

قبل أيام من الإفراج عنه.. انطلاق الفعاليات الشعبية الخاصّة باستقبال الأسير ماهر يونس

قبل أيام من الإفراج عنه.. انطلاق الفعاليات الشعبية الخاصّة باستقبال الأسير ماهر يونس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الفعاليات الشعبية، الخاصّة باستقبال الأسير ماهر يونس والذي سيفرج عنه في الـ 17 من الشهر الجاري، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال مدة اعتقاله كاملة والبالغة 40 عامًا.

وأكدت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر الصليب الأحمر تزامنًا مع الوقفة الأسبوعية الإسنادية للأسرى والأسيرات، أنّ الأوضاع داخل السّجون ذاهبة نحو مرحلة خطيرة، في ظل التهديدات المتصاعدة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

ودعت المؤسسات إلى الاستعداد لمساندة الأسرى في هذه المرحلة القادمة، وفقًا لخطة عمل تشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

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