منتخب الرياضة الجامعية لكرة القدم للصالات يختتم مشاركته في البطولة العربية

رام الله - دنيا الوطناختتم المنتخب الفلسطيني للرياضة الجامعية لكرة القدم للصالات، اليوم الثلاثاء، مشاركته في البطولة العربية للرياضة الجامعية التي عقدت في جامعة الإمارات العربية المتحدة.ونافس "الفدائي" ضمن المجموعة الثانية مع الجزائر والأردن ومصر وسوريا، في البطولة التي ينظّمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.كما أقام المنتخب الفلسطيني الجامعي معسكراً تدريباً في الأردن الشقيق لمدة ثلاثة أيام؛ باستضافة من الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الفلسطيني والأردني.يُشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترعى مختلف أنشطة الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية، وتقدّم له مختلف أشكال الدعم اللازم بهدف تطوير الرياضة الجامعية الفلسطينية وتعزيز مشاركات الاتحاد في الأحداث العربية والإقليمية والدولية.