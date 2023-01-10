قوات الاحتلال تهدم منزليين سكنيين في الأغوار





ومن جانبه، أكد رئيس البلدية فخري نجوم، أن المواطن مستوفى كافة الشروط ولديه رخصة بناء من قبل بلدية العوجا.



وفي نفس السياق اقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل سكنى يعود للمواطن محمد فقيه قدرت مساحنه 100 متر والكائن في منطقة الديوك التحتا من ضاحى مدينة اريحا.



وعلى صعيد اخر اخطرت سلطات الاحتلال المواطن محمد فهيدات في منطقة الديوك التحتا باخلاء منزله تمهيدا للهدم والتجريف بحجة عدم الترخيص.



واعتبر جهاد ابو العسل محافظ اريحا والاغوار ان ذلك استمرار لممارسة وسياسية الاحتلال بالهدم والتجريف والتضييق على سكان الاغوار الفلسطينية.



وحذر المحافظ أبو العسل من ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من عمليات الهدم والإخطارات والمضايقات وإعلان مراعي زراعية مناطق عسكرية في الأغوار الفلسطينية في ظل حكومة يمينية في مقدمة سياستها الاستيطان وفرض المزيد من سياسة التمييز العنصري.



وطالب المجتمع الدولي بسرعة وضرورة التدخل للجحم وكبح تلك التصرفات المخالفة لكل القوانين والمتطرفة.



رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزليين سكنيين وأخطرت صاحب منزل ثالث بالإخلاء لهدم المنزل وتشريد قاطنيه في مناطق متفرقة بأريحا والاغوار الفلسطينية.واقتحمت قوات وآليات جيش الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا الى الشمال من اريحا بالأغوار الفلسطينية وحاصرت منزل المواطن مخلد عبد الكريم نجوم والمكون من طابقين وتقدر مساحة البناء قرابة 220 متر وقامت اليات وجرافات الاحتلال بتجريف المنزل وهدمه بالكامل.