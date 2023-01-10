هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد



وأضافت أنه لم يتم تسليم ذويه شهادة وفاة رسمية بعد استشهاده.





واستشهد الأسير ناصر أبو حميد في 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.







رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.ووفق الهيئة فإن سلطات الاحتلال لم تبلغ أسرة الشهيد أبو حميد بشكل رسمي حول استشهاده وهذا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، فيما أعطى المحامي المتابع لقضيته القضاء الإسرائيلي مهلة 72 ساعة للموافقة على طلب أسرته التعرف على جثمان نجلها.