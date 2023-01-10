اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ

رام الله - دنيا الوطنعقب فوز مقترح المشروع البحثي المعد من قبل وزارة الزراعة (د. زاهر برغوثي) وكلية الزراعة في جامعة القدس المفتوحة (د. عزيز سلامة) ومعهد العلوم الزراعية في جامعة زيوريخ (د. ماتاياس فيكنهاوسر، ود. لوكاس كروننبيرغ) واجتيازه مراحل المنافسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث السويسرية وحصوله على تمويل سويسري، عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الأول بين الشركاء الفلسطينيين والسويسرين عبر تقنية "زووم".وتم مناقشة آلية تجميع عينات المياه والنبات والتربة والسماد في محافظة جنين من خلال حملتين لتجميع العينات، الاولى ستكون في الربيع القادم وتشمل زيارات لحقول الحبوب والخضروات، في حين ستكون الحملة الثانية في الخريف، وسيتم التركيز فيها على حقول الزيتون.كما تم مناقشة آلية شحن العينات إلى سويسرا، والفحوصات التي ستجرى في المختبرات الفلسطينية، وتلك التي ستجرى في المختبرات البحثية السويسرية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الباحثين وأهدافها.وبرزت خلال الاجتماع عدد من الاستفسارات من قبل الباحثين ستمثل أجندة الاجتماع القادم في مطلع الشهر القادم.يذكر أن المشروع يهدف إلى تحديد المصادر الرئيسية المحتملة للمعادن الثقيلة في الأنظمة الزراعية المختلفة في محافظة جنين من خلال تجميع مئات العينات من النبات والمياه والتربة والسماد من اكثر من 50 حقلا في المحافظة.