بالذكرى الأولى لهبّة النقب.. قبائل البادية بغزة: تهديدات بن غفير لن ترهب أهلنا

وشدد محمود أبو غياض المتحدث باسم التجمع على أن تهديدات الإرهابي بن غفير لن ترهب أهلنا في النقب المحتل، وذكرى هبة النقب فرصة لتذكير بن غفير وعصاباته بصلابة أهل النقب وصمودهم.



وأن هذه الوقفة للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني من غزة إلى النقب إلى القدس إلى الضفة إلى يافا وحيفا هو شعب واحد في مواجهة الاحتلال.





وأشار التجمع في بيانه إلى "سعي العدو إلى تفريغ النقب من سكانه الأصليين، الذي بدأ بتهجيرهم منذ النكبة، لكن اهل النقب حافظوا على وجودهم ليتجاوز عددهم اليوم 300 الف، وباتوا يشكلون هاجساً ديمغرافيا للاحتلال وعقبة أمام مشروعه الصهيوني الرامي لتهويد النقب".



وطالب تجمع قبائل البادية وسائل الإعلام بعدم الوقوع في فخ التضليل الإسرائيلي، الذي يروج أن ما يجري مجرد مشاريع تشجير، في حين أن ما يحدث مخططات تهجير وتشريد لأصحاب الأرض، هدفها طرد أصحاب الأرض الأصليين.





وطالب أبوغياض المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأهالي في النقب و"مواجهة الهجمة الصهيونية".



واندلعت "هبَّة النقب" في كانون الثاني/يناير عام 2022، بعد قرار ما تسمى "دائرة الأراضي" التابعة للاحتلال الإسرائيلي الشروع بتنفيذ مشروع "تشجير" أراضي النقب، وخاصة في قرية الأطرش، وقرية سعوة البدويتين الفلسطينيتين، والتهمت الجرافات مساحات واسعة من الأراضي.



واستخدم الاحتلال شعار "تشجير الصحراء" ستارًا لتهجير الفلسطينيين، وتجريف أراضيهم، وبعثرة قراهم وبيوتهم، ومن ثم طمس هويتهم الوطنية، بهدف تنفيذ مشروع استيطاني ضخم.



ورفض أهالي النقب مخططات الاحتلال ونظَّموا احتجاجات سلميَّة، واجهتها قوات الاحتلال بقمع غير مسبوق، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين، من بينهم فتيات وأطفال.















رام الله - دنيا الوطنأكد تجمع قبائل البادية بغزة، أن محاولات الاحتلال البائسة في النقب ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.وقال التجمع خلال وقفة له تضامنًا مع أهالي النقب بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، "الاحتلال يسعى لالتهام الأراضي الفلسطينية في النقب لكن صمود شعبنا واهلنا في النقب سيقف حصناً منيعاً أمام مخططات الاحتلال".