"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، مع مستشار التعاون والنشاط الثقافي في القنصلية الفرنسية بالقدس مدير المعهد الفرنسي غييوم روبير، إطلاق نداءات بحثية مشتركة، والتعاون في مشاريع أخرى.واتفق الطرفان على مباشرة التحضير لمذكرة تفاهم يتم توقيعها قريباً حول المجالات التي ستشملها النداءات البحثية والتعاون المشترك بشكل عام، تمهيداً لإطلاق النداءات البحثية خلال شهر آذار المقبل.وأطلع صالح الطرف الفرنسي على خطط الوزارة التي تعمل من خلالها لتطوير البحث العلمي في فلسطين بتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس، ولا سيما ما يتعلق بأولويات البحث العلمي للأعوام الخمسة المقبلة.وأعرب وكيل "التعليم العالي" عن استعداد الطرف الفلسطيني لإطلاق النشاطات المتعلقة في التبادل الأكاديمي المشترك، واستضافة الخبراء الفرنسيين في الجامعات الفلسطينية.من جانبه، أكد روبير أهمية هذه النداءات البحثية، على طريق تعزيز البحث العلمي المنتج، مرحباً بفكرة التحضير لمذكرة تفاهم؛ من شأنها أن تسهم في تنظيم الشراكة التعاونية مع الوزارة.وشارك باللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة شاهر زيود، ومن دائرة التطوير والبحث العلمي أمين نواهضة، ومن الجانب الفرنسي مسؤولة التعليم في القنصلية الفرنسية بالقدس بريارد مود.