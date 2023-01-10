هيئة الأسرى: تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى نفق (جلبوع)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يسمى بالمحكمة المركزية في الناصرة، أجلت النظر في الاستئناف على الحكم بحق أسرى نفق الحرية، لـ 14 من شباط/فبراير القادم.وأوضحت الهيئة أن الجلسة التي عقدت اليوم بحضور محاميي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.وأدانت الهيئة التحول الكامل للجهاز القضائي الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية، مؤكدة بأن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.