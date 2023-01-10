الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة الإمارات في واشنطن، إن المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد، سوف تتضمن تدريس "الهولوكوست".وأعادت السفارة الإماراتية في واشنطن عبر منصاتها الرسمية، نشر تقرير سابق لصحيفة إسرائيلية بإدراج "الهولوكوست" (المحرقة اليهودية إبان الحرب العالمية الثانية) في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في أعقاب توقيع اتفاقات أبراهام، وسط احتفاء إسرائيلي واسع.وشددت السفارة على تصريح علي النعيمي -أحد الوسطاء الإماراتيين لاتفاقات التطبيع- الذي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أكد أن "إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست أمر بالغ الأهمية"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن إدراج "الهولوكوست" في المناهج الدراسية سيتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والثقافة الإمارتيتين مع "ياد فاشيم" الإسرائيلي (متحف ذكرى الهولوكوست في القدس المحتلة)، بينما يقدّم معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se) -مقرّه تل أبيب- المشورة وتقييم المحتوى.ووصفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) هذه الخطوة بأنها جاءت "لمكافحة الثقافة الإقليمية التي تنكر الهولوكوست"، مشيرة إلى أن الإمارات تحاول أن "تضع نفسها صانعَ سلام إقليميًّا".وافتُتح أول معرض لإحياء ذكرى "الهولوكوست" بالمنطقة في دبي، في 2021، وذلك بعد أشهر فقط من اتفاقات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة أواخر 2020.