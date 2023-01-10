سوخوي "سو 57".. روسيا تبدأ باستخدام أقوى طائراتها

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الجو الروسي يستعين بأبرز وأخطر مقاتلاته في أوكرانيا، منذ الأشهر الماضية.وبحسب أحدث تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، فإن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة الأدوار في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد.وأضاف التقرير إنه منذ حزيران/ يونيو 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57" في أوكرانيا، بحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها وسائل إعلام غربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا، وتعتبر الطائرة المقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم "فيلون" من قبل قوات (ناتو)، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس.ووفق التقرير، فإن الطائرات تستطيع التحليق فوق الأراضي الروسية، دون الوصول إلى أوكرانيا، ومهاجمة الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.ويضم سلاح الجو الروسي هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية، وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي تعمل فيها هذه الطائرات.ولا تستخدم روسيا طائرات "سو 57" بكثرة، لأنها إذا عانت من خسائر فادحة، فإن ذلك سيضر بشكل كبير بآفاق التصدير للصناعة العسكرية الروسية.وعلى الورق، هي تنافس طائرات "إف 35" و"إف 22" الأميركيتان، ولكنه من غير المعروف كيف ستكون المواجهة بينها وبين الطائرات الأكثر تقدماً للناتو، في حال تواجها.وتمتلك القوات الجوية الروسية ما مجموعه 76 طائرة مقاتلة من نوع "سو 57"، وتتوفر عند الطلب، ووفقاً للشركة المصنعة، فمنذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، تم تسليم 10 مقاتلات حتى الآن.