دولي

سوخوي "سو 57".. روسيا تبدأ باستخدام أقوى طائراتها

سوخوي "سو 57".. روسيا تبدأ باستخدام أقوى طائراتها
الطائرة الروسية سوخوي "سو 57"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الجو الروسي يستعين بأبرز وأخطر مقاتلاته في أوكرانيا، منذ الأشهر الماضية.

وبحسب أحدث تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، فإن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة الأدوار في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد.

وأضاف التقرير إنه منذ حزيران/ يونيو 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57" في أوكرانيا، بحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها وسائل إعلام غربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا، وتعتبر الطائرة المقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم "فيلون" من قبل قوات (ناتو)، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس.

ووفق التقرير، فإن الطائرات تستطيع التحليق فوق الأراضي الروسية، دون الوصول إلى أوكرانيا، ومهاجمة الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.

ويضم سلاح الجو الروسي هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية، وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي تعمل فيها هذه الطائرات.

ولا تستخدم روسيا طائرات "سو 57" بكثرة، لأنها إذا عانت من خسائر فادحة، فإن ذلك سيضر بشكل كبير بآفاق التصدير للصناعة العسكرية الروسية.

وعلى الورق، هي تنافس طائرات "إف 35" و"إف 22" الأميركيتان، ولكنه من غير المعروف كيف ستكون المواجهة بينها وبين الطائرات الأكثر تقدماً للناتو، في حال تواجها.

وتمتلك القوات الجوية الروسية ما مجموعه 76 طائرة مقاتلة من نوع "سو 57"، وتتوفر عند الطلب، ووفقاً للشركة المصنعة، فمنذ  كانون الأول/ ديسمبر 2022، تم تسليم 10 مقاتلات حتى الآن.

أخبار ذات صلة

سوخوي &quot;سو 57&quot;.. روسيا تبدأ باستخدام أقوى طائراتها

سوخوي "سو 57".. روسيا تبدأ باستخدام أقوى طائراتها

زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

بريطانيا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات &quot;تشالنجر 2&quot;

بريطانيا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2"

ترامب يعلق على الوثائق السرية التي عثر علبها بحوزة بايدن

ترامب يعلق على الوثائق السرية التي عثر علبها بحوزة بايدن

نتنياهو يكشف تطورات ملف التطبيع مع دول عربية

نتنياهو يكشف تطورات ملف التطبيع مع دول عربية

مسؤول أمريكي بارز يزور إسرائيل خلال أيام

مسؤول أمريكي بارز يزور إسرائيل خلال أيام

غانتس لنتنياهو: لم تحصل على تفويض لتدمير الديمقراطية

غانتس لنتنياهو: لم تحصل على تفويض لتدمير الديمقراطية

توتر شديد بين &quot;بن غفير&quot; ومفوض شرطة الاحتلال

توتر شديد بين "بن غفير" ومفوض شرطة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;دائرة مناهضة الفصل في المنظمة&quot; تُدين المصادقة على قانون &quot;الأبارتهايد&quot;

"دائرة مناهضة الفصل في المنظمة" تُدين المصادقة على قانون "الأبارتهايد"

هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

اجتماع تشاوري بين الشركاء بوزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ السويسرية

اجتماع تشاوري بين الشركاء بوزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ السويسرية

اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ

اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ

بالذكرى الأولى لهبّة النقب.. قبائل البادية بغزة: تهديدات بن غفير لن ترهب أهلنا

بالذكرى الأولى لهبّة النقب.. قبائل البادية بغزة: تهديدات بن غفير لن ترهب أهلنا

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

&quot;العودة&quot; تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

"العودة" تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

منوعات

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

شاروخان يروج لفيلمه الجديد &quot;Pathaan&quot; بطريقته الخاصة

شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Pathaan" بطريقته الخاصة

رامي صبري يطرح أغنية &quot;حبينا&quot; بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

رامي صبري يطرح أغنية "حبينا" بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

عربي

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة &quot;جلوري&quot; وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها