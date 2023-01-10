حماس تُعلق على إعلان الإمارات تضمين مواد عن "الهولوكوست" بمناهجها التعليمية

مواد عن "الهولوكوست" في مناهجها التعليمية.



وقالت المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندين ونستنكر اعلان سفارة دولة الإمارات في واشنطن عن تضمين بلادها مواد عن (الهولوكوست) في مناهجها التعليمية، ونعد ذلك دعماً للرواية الصهيونية وأحد أشكال التطبيع الثقافي".



وأضاف: "من المستغرب اتخاذ مثل هذه الخطوات التطبيعية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتصرف بمنطق النازية العنصري ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية".





وكانت سفارة الإمارات في واشنطن، قالت إن المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد سوف تتضمن تدريس "الهولوكوست".

وأعادت السفارة الإماراتية في واشنطن عبر منصاتها الرسمية، نشر تقرير سابق لصحيفة إسرائيلية بإدراج “الهولوكوست” (المحرقة اليهودية إبان الحرب العالمية الثانية) في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في أعقاب توقيع اتفاقات أبراهام، وسط احتفاء إسرائيلي واسع.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على إعلان دولة الإمارات، تضمين بلادها