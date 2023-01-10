هيئة الأسرى: الأسيران أبو الرب وصفران يعانيان أوضاعا صحية مقلقة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي المقلق للأسيرين محمد أبو الرب ومحمد صفران، اللذين يعانين وضعاً صحياً صعباً، يرافقه إهمالاً طبياً متعمداً من إدارة سجون الاحتلال.وقالت الهيئة أن الأسير محمد نصر أبو الرب ( 47 عاما) / جنين، القابع في سجن (مجيدو)، يعاني من التهاب بالأمعاء يدعى "كرون"، بدأ معه عام 2007 وتم تشخيصه بالشكل الصحيح عام 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يتناول حبتي دواء يوميا، ومنالمفترض أن يبدأ علاج بيولوجي، ولكن عليه أن يخضع لفحص (تلسكوبيا) وهو كاميرا صغيرة يتم انزالها للمعدة وفحص وضع الأمعاء هناك، وعلى الرغم من وجود علاج بديل، لكن إدارة السجن رفضت تقديمه، بحجة أنه مكلف.وقد خضع الأسير لعملية قص جزء من الأمعاء بسبب الالتهاب عام 2021، كما يعاني من انخفاض كبير في مخزون الحديد ( أنيميا)، الى جانب نقص حاد في فيتامين B12 ، وقد خسر 10 كيلو من وزنه خلال فترة مرضه.علما أن الأسير أبو الرب يقبع في سجون الاحتلال منذ (20 عاماً)، ويتبقى له أربعة أعوام على التحرر.أما فيما يخص الأسير محمد صفران ( 46 عاما)/ رام الله، المتواجد في عزل (مجيدو) منذ 14.06.2022 ، فهو يشتكي من التهابات حادة وتضخم بالكلية اليسرى، ودم في البول، كما أنه من الاسرى الجرحى، حيث أصيب وقت الاعتقال، ويعاني من عجز بكف رجله اليسرى، وآلام شديدة بيده اثر اصابة أخرى.وأصبح يشعر مؤخرا بأوجاع كبيرة في معدته تمنعه من النوم ، بسبب كمية المسكنات التي يتناولها، في حين تماطل عيادة السجن منذ أكثر من ثلاثة شهور عرضه على طبيب مختص، وتقديم العلاج اللازم له.يذكر أن صفران محكوم 8 أعوام، وهذا الاعتقال هو الثاني له، حيث أمضى في اعتقاله الأول 4 سنوات، كما تم تجديد العزل له لمدة 6 شهور أخرى.