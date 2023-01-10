شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي": اعتداءات إسرائيل على الأقصى مساسٌ بعقيدة المسلمين

"التعاون الإسلامي": اعتداءات إسرائيل على الأقصى مساسٌ بعقيدة المسلمين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك تعد مساسا بمشاعر وعقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية. 

وأكد الأمين العام في كلمته في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة الذي بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى المبارك، أن من شأن هذه الاعتداءات أن تغذي العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى تحرك دولي مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم. 

جاء ذلك في سياق متابعة الأمانة العامة للمنظمة، بقلق، سياسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، التي عقدت اجتماعها الاستثنائي بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى المبارك في مقرها بجدة، اليوم 10 يناير 2023، حيث خاطب السيد حسين طه الجلسة الافتتاحية.

وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإجراءات تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في القدس المحتلة، وطمس هويتها العربية الإسلامية، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، من خلال إغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين ومنعهم من الوصول إليه، واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين، تحت حماية قوات الاحتلال، وبخاصة الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرئيلي، المتطرف إيتمار بن غفير إلى الأقصى المبارك.

وأوضح حسين طه بأنه أجرى اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

هيئة الأسرى: تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى نفق (جلبوع)

هيئة الأسرى: تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى نفق (جلبوع)

&quot;العودة&quot; تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

"العودة" تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

&quot;العودة الصحية والمجتمعية&quot; تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى العودة بالنصيرات

"العودة الصحية والمجتمعية" تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى العودة بالنصيرات

أبو كرش لـ &quot;استوديو الوطن&quot;: الحكومة ارتكبت جريمة كبرى بقطع رواتب لموظفين توفوا سابقاً

أبو كرش لـ "استوديو الوطن": الحكومة ارتكبت جريمة كبرى بقطع رواتب لموظفين توفوا سابقاً

حماس تُعلق على إعلان الإمارات تضمين مواد عن &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها التعليمية

حماس تُعلق على إعلان الإمارات تضمين مواد عن "الهولوكوست" بمناهجها التعليمية

هيئة الأسرى: الأسيران أبو الرب وصفران يعانيان أوضاعا صحية مقلقة

هيئة الأسرى: الأسيران أبو الرب وصفران يعانيان أوضاعا صحية مقلقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تكشف آخر المستجدات بقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

اجتماع تشاوري بين الشركاء بوزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ السويسرية

اجتماع تشاوري بين الشركاء بوزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ السويسرية

اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ

اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ

بالذكرى الأولى لهبّة النقب.. قبائل البادية بغزة: تهديدات بن غفير لن ترهب أهلنا

بالذكرى الأولى لهبّة النقب.. قبائل البادية بغزة: تهديدات بن غفير لن ترهب أهلنا

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي والاجتماعي ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع الجانب الفرنسي إطلاق نداءات بحثية مشتركة

&quot;العودة&quot; تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

"العودة" تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى النصيرات

&quot;العودة الصحية والمجتمعية&quot; تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى العودة بالنصيرات

"العودة الصحية والمجتمعية" تستنكر منع إدخال الاحتلال أجهزة خاصة بمستشفى العودة بالنصيرات

منوعات

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

شاروخان يروج لفيلمه الجديد &quot;Pathaan&quot; بطريقته الخاصة

شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Pathaan" بطريقته الخاصة

رامي صبري يطرح أغنية &quot;حبينا&quot; بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

رامي صبري يطرح أغنية "حبينا" بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

عربي

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة &quot;جلوري&quot; وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها