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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 26 معتقلاً يقاسون أوضاعاً حياتية واعتقالية مريرة بمركز توقيف "حوارة"

هيئة الأسرى: 26 معتقلاً يقاسون أوضاعاً حياتية واعتقالية مريرة بمركز توقيف "حوارة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك  26 معتقلاً وأسيراً يقاسون أوضاعاً حياتية واعتقالية مريرة داخل مركز توقيف "حوارة".

وبينت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقلين المحتجزين حالياً بمعسكر "حوارة" يعانون من واقع مزري، فهم يشتكون من انعدام النظافة، فالغرف التي يقبعون بها  قذرة رطبة مليئة بالعفن باردة للغاية، كما تعمد إدارة المعتقل حرمانهم من الملابس والأغطية ، عدا عن سياسة التجويع التي تنفذها بحقهم فالطعام المقدم لهم سيء النوع والكمية، ويعاني المعتقلون أيضاً من انعدام الرعاية الصحية فإدارة "حوارة" لا تكترث إلى أوضاعهم الصحية  الصعبة مما أدى إلى تفاقم العديد من حالاتهم.

وتابعت: نتاجاً لما يكابده هؤلاء المعتقلين من ظروف لا تُحتمل، شرع أحدهم وهو المعتقل سامر أبو عياش من مخيم بلاطة / شرقي نابلس بإضراب مفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجاً على تلك الظروف المعيشية القاسية.

ونقلت الهيئة مجدداً عبر محاميها مناشدات أسرى "حوارة" والتي يطالبون فيها ، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المزرية، وضرورة إرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والموقوفين داخل "حوارة"، ولجان أخرى للرقابة على الشروط الحياتية التي يحياها هؤلاء الأسرى داخل تلك الأقسام.  

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