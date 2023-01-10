إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، طفل (12 عاماً) برصاص مطاطية في الرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل برصاصة مطاطية في الرأس، نقل على إثرها لمركز الطوارئ لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة، إضافة لحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.وأمس الإثنين، لاحق جنود الاحتلال، الطلبة في سلواد عقب مغادرتهم لمدارسهم وأطلقوا تجاههم قنابل الغاز في منطقة الدوار الرئيسي بالبلدة.