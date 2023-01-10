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شؤون فلسطينية

بحر: اللقاءات التطبيعية تشجع حكومة الاحتلال العنصرية على تصعيد عدوانها على شعبنا ومقدساتنا

بحر: اللقاءات التطبيعية تشجع حكومة الاحتلال العنصرية على تصعيد عدوانها على شعبنا ومقدساتنا
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة، أحمد بحر أن اللقاءات التطبيعية تشكل غطاءً لسياسة الاحتلال الفاشية على حساب شعبنا الفلسطيني.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على اللقاءات التحضيرية لـ"منتدى النقب التطبيعي": "إن حكومة الاحتلال العنصرية تشجع على تصعيد عدوانها على شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف، أن "الإصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال يُشكل جريمة كبرى بكل المقاييس القومية والعروبية والسياسية والأخلاقية والإنسانية". 

وتابع: "نعبر باسم شعبنا عن استنكارنا الشديد لعقد اللقاءات التحضيرية لما يسمى اجتماع "منتدى النقب" التطبيعي في الإمارات، بمشاركة دول عربية مع الاحتلال الصهيوني".

وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها وتمثيل إرادة شعوبها الرافضة للتطبيع، والعمل على إصدار قوانين وتشريعات تجرم التطبيع وتنبذ المطبعين.

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