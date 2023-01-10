لبيد: تصرفات بن غفير تقربنا من انتفاضة ثالثة ولا سلام مع الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد على تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والسياسية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.وقال لبيد في تصريحات لموقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: إنه "وفق نوايا بن غفير لتغيير تعليمات فتح النار، أخشى أن يقربنا ذلك من انتفاضة ثالثة".وأضاف لبيد: "لن يحدث سلام كما نفهم معنى السلام، هذا لأن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا يريدون وجود دولة إسرائيل، ولا يدخرون جهداً في استخدام العنف كوسيلة للتخلص من دولة إسرائيل".وتساءل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "هناك الكثير في الحكومة الجديدة يريدون أن تنهار السلطة الفلسطينية، وكالعادة ليس لديهم إجابة على السؤال: حسنا، ماذا بعد ذلك؟"في سياق آخر، علق لبيد على تهديدات نتنياهو السابقة بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بقوله: "نتنياهو لن يلغي الاتفاق مع لبنان، لعدة أسباب، أولها أنه اتفاق ممتاز، هو يعرف ذلك".