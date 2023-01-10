القدس: الاحتلال يهدم أربع منشآت وجدراناً استنادية في بلدة عناتا

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أربع منشآت وجدرانا استنادية، وسلسلة حجرية تعود لإحدى العائلات، مقامة منذ أكثر من 70 عاماً في بلدة عناتا شمال شرق القدس.وقال رئيس بلدية عناتا طه النعمان الرفاعي، إن سلطات الاحتلال اقتحمت عناتا منذ ساعات الصباح وهدمت منشآت مقامة بالقرب من الجدار حتى اللحظة، وسلسلة حجرية تعود لعائلة سلامة مقامة منذ أكثر من 70 عاماً، وتدمير "كونتينر" يحتوي على إطارات مركبات مقام على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية وتدمير مقتنياته.وأضاف الرفاعي لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن تلك القوات هدمت أيضا سوراً يتفرع لبناء مدرسة على أرض تعود للمواطن عرفات خليل في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وهدم جدار استنادي يحيط بدونمين، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، يعود للمواطن أحمد محمد الكرشان.وحذر رئيس البلدية من خطورة هدم الجدار الاستنادي الذي يشكل خطورة على استخدامات الشارع خلال المنخفض الجوي، لافتاً إلى أن الهدم يتزامن مع تواصل الاحتلال بأعمال توسعة على مدخل عناتا، لغايات استيطانية.وأشار الرفاعي إلى أن عمليات الهدم ما زالت متواصلة حتى اللحظة، وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب.وفي وقت سابق من اليوم، هدمت قوات الاحتلال، فيلا سياحية، ومنشآت تجارية، وأخطرت بهدم منزل شمال مدينة أريحا.