مباشر | مستجدات ملف تفريغات 2005


شؤون فلسطينية

"الخارجية" تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" باعتباره شرعنة لضم الضفة

"الخارجية" تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" باعتباره شرعنة لضم الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات مصادقة (كنيست) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون "الأبرتهايد" والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967 ويتم تجديد إقراره في (كنيست) كل خمس سنوات.

وقالت "الخارجية" إن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ) الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان). 

وتنظر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريع للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة. 

وتدرس الوزارة بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح ابعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

أخبار ذات صلة

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن بدء التسجيل للامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023

&quot;الخارجية&quot; تحذر من مخاطر قانون &quot;الأبرتهايد&quot; باعتباره شرعنة لضم الضفة

"الخارجية" تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" باعتباره شرعنة لضم الضفة

لقاءٌ بين بن غفير ومفتش الشرطة تمهيداً لإطلاق سراح الأسير ماهر يونس

لقاءٌ بين بن غفير ومفتش الشرطة تمهيداً لإطلاق سراح الأسير ماهر يونس

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (ريمون)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (ريمون)

أسعار الدجاج والخضروات في غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الدجاج والخضروات في غزة اليوم الثلاثاء

&quot;المرور&quot; بغزة: 10 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: 10 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً

(كنيست) تصادق بالقراءة الأولى تمديد العمل بقانون الطوارئ بالضفة

(كنيست) تصادق بالقراءة الأولى تمديد العمل بقانون الطوارئ بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً

الرجوب يطلع رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية

فلسطين تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

فلسطين تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

&quot;الصحة&quot; بغزة توضح الآلية الجديدة للتأمين الصحي

"الصحة" بغزة توضح الآلية الجديدة للتأمين الصحي

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

&quot;فتح&quot;: إجراءات الاحتلال القمعيّة بحق البرغوثي والأسرى ستُجابه بإرادة لا تلين

"فتح": إجراءات الاحتلال القمعيّة بحق البرغوثي والأسرى ستُجابه بإرادة لا تلين

علي فيصل: قضيتنا سياسية لا إنسانية وندعو لتشكيل لجنة برلمانية تدعم صمود شعبنا

علي فيصل: قضيتنا سياسية لا إنسانية وندعو لتشكيل لجنة برلمانية تدعم صمود شعبنا

منوعات

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

شاروخان يروج لفيلمه الجديد &quot;Pathaan&quot; بطريقته الخاصة

شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Pathaan" بطريقته الخاصة

رامي صبري يطرح أغنية &quot;حبينا&quot; بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

رامي صبري يطرح أغنية "حبينا" بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

طارق لطفي حديث السوشيال ميديا بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

ما الذي أثار غضب أحلام في عزاء نجل جورج وسوف؟

ما الذي أثار غضب أحلام في عزاء نجل جورج وسوف؟

عربي

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة &quot;جلوري&quot; وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها