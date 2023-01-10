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شؤون فلسطينية

لقاءٌ بين بن غفير ومفتش الشرطة تمهيداً لإطلاق سراح الأسير ماهر يونس

لقاءٌ بين بن غفير ومفتش الشرطة تمهيداً لإطلاق سراح الأسير ماهر يونس
الأسير ماهر يونس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان يعقد اليوم لقاء يجمع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، ايتامار بن غفير، ومفتش الشرطة العام الجنرال كوبي شبتاي والمستشار القانوني للشرطة، تمهيداً لإطلاق سراح الأسير ماهر يونس، بعد اعتقال دام 40 عاماً.

ويتوقع أن يُطالب بن غفير باستخدام القوة في حال أقيمت احتفالات بهذه المناسبة، كما يتوقع ان يطالب بإزالة لافتات تدعم ما يصفهم "إرهابيين"، وبمنع نصب خيام ستقام فيها الاحتفالات.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الأسير ماهر يونس، في 17 من كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإفراج عن ابن عمه الأسير كريم يونس، حيث اعتقل الاثنان لمدة 40 عاماً في سجون الاحتلال.

وأوعز بن غفير إلى الشرطة باعتقال متظاهرين يرفعون لافتات وعليها ما وصفها "مضامين تحريضية" وآخرين يقومون بسد طرق امام حركة السير.

واكد ان مظاهرة في تل ابيب شانها شان مظاهرة في القدس وان مظاهرة لاتباع اليسار شانها شان مظاهرة لاتباع اليمين ولا يمكن التمييز بين المتظاهرين.


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