شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شاباً
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة رفيديا بمدينة نابلس في محيط الجامعة الأكاديمية، واعتقلت شاباً منها.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسيم استيتة من المكان، قبل أن تنسحب من المنطقة بالتزامن مع أصوات إطلاق نار.

وبينت المصادر أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت حي الأكاديمية، غربي رفيديا، وحاصرت بناية قيد الإنشاء فيه، قبل أن تعتقل الشاب اشتيتة.

وأضافت أن عقب عملية الاعتقال انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من حي الأكاديمية ومدينة نابلس بشكل عام.

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