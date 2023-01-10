دولي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بلغت شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية، نجم عنه أضرار محدودة.

وأفادت وسائل إعلامية إندونيسية بأن الزلزال تسبب في فرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) بعد ثلاث ساعات من الزلزال.

وتم رصد أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال القوي الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).

وأفاد مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بأن ما لا يقل عن 15 منزلاً ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.

بدورها، أشارت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إلى أن الزلزال وقع في الساعة 2:47 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 130 كيلومتر.

وتضم جزر تانيمبار نحو 30 جزيرة وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا، وكان أكثر من 300 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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