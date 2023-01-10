بريطانيا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2"

رام الله - دنيا الوطنتدرس بريطانيا لأول مرة منذ بداية الحرب العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إمكانية تزويد كييف بدبابات "تشالنجر 2".ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر لم تحدد هويته، أن "المباحثات جارية" منذ عدة أسابيع "بشأن توريد عدد من دبابات القتال الرئيسية التابعة للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للمصدر ذاته فإنه يمكن لبريطانيا أن تقدم لأوكرانيا حوالي 10 دبابات من هذا النوع.وتأمل كييف في الحصول على الدبابات عام 2023.