حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان من بلدة بيت امر شمال الخليل.وذكر الناشط الاعلامي في البلدة، محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم 6 اسرى محررين وجريح وهم: كريم ابراهيم حمدي أبو مارية (25 عاما)، وحمدي محمد حمدي أبو مارية (24 عاما)، وشقيقه عبد الله (22 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، والجريح محسن محمد محسن زعاقيق (23 عاما)، ومحمد سليم شعبان الهندي (22 عاما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل ( 16عاما).كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال يشن منذ فترة اقتحامات متكررة لبيت ريما، كما ينكل بشبانها عبر الاعتداء عليهم على الحواجز المقامة على مدخلها.وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل ظهر أمس، شاباً على مدخل النبي صالح، واعتدى على فتاة وعدة شبان.كما هدد ضابط في مخابرات الاحتلال بتدمير محتويات محل تجاري يعود لعائلة المواطن سامر البرغوثي الذي تعرض للاعتقال هو ونجله الأسير السابق باسل عدة مرات، في حال لم يسلم نجله بلال نفسه.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رفيديا في محيط جامعة الأكاديمية، وانتشرت في محيط المكان.