تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

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القدس 14-8 14-8 12-7 بيت لحم 14-8 14-8 12-7 رام الله والبيرة 13-7 13-7 11-6 طولكرم 18-12 18-12 17-11 نابلس 16-9 16-9 15-8 قلقيلية 18-12 18-12 17-11 جنين 19-10 19-10 18-9 سلفيت 14-8 14-8 12-7 طوباس 20-11 20-11 19-10 روابي 16-9 16-9 14-8 الخليل 12-7 12-7 10-6 غزه 19-13 19-13 18-12 أريحا 22-14 22-14 21-13 خانيونس 19-13 19-13 18-12 الأغوار الشمالية 20-12 20-12 19-11 رفح 20-12 20-12 19-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2023/01/11: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2023/01/12: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2023/01/13: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي