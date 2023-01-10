تفاصيل حالة الطقس في فلسطين
يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء 2023/01/11: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2023/01/12: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2023/01/13: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|14-8
|14-8
|12-7
|بيت لحم
|14-8
|14-8
|12-7
|رام الله والبيرة
|13-7
|13-7
|11-6
|طولكرم
|18-12
|18-12
|17-11
|نابلس
|16-9
|16-9
|15-8
|قلقيلية
|18-12
|18-12
|17-11
|جنين
|19-10
|19-10
|18-9
|سلفيت
|14-8
|14-8
|12-7
|طوباس
|20-11
|20-11
|19-10
|روابي
|16-9
|16-9
|14-8
|الخليل
|12-7
|12-7
|10-6
|غزه
|19-13
|19-13
|18-12
|أريحا
|22-14
|22-14
|21-13
|خانيونس
|19-13
|19-13
|18-12
|الأغوار الشمالية
|20-12
|20-12
|19-11
|رفح
|20-12
|20-12
|19-11
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