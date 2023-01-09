شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، وسفير دولة فلسطين أحمد عقل، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، في قصر الحكومة بالعاصمة العراقية بغداد.

وأطلع الفريق الرجوب رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، ونقل تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للعراق الشقيق، شعبا وقيادة وحكومة، مباركا للعراق نجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه.

ووضع الفريق الرجوب رئيس الوزراء العراقي في صورة الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، من قبل حكومة الاحتلال الفاشية، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة سياسات حكومة الاحتلال الرامية لنسف الهوية الوطنية الفلسطينية والقضاء على حلم إقامة الدولة المستقلة.

وأكد أن وفدا برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده الشهر المقبل في العراق، وسيطرح مجموعة من الأفكار التي يمكن البناء عليها لتوفير شبكة أمان عربية لدعم صمود أبناء شعبنا وحماية قضيتهم وحقوقهم الوطنية المشروعة.

بدوره، رحب رئيس الوزراء العراقي بالفريق الرجوب والوفد المرافق، مقدما تحيات الحكومة العراقية لفلسطين، قيادة وشعبا وحكومة، وأكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب عن حرص العراق الدائم على تقديم المساعدة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ماضية في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن مواقف وقرارات العراق تسبق الجميع، رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها العراق، من أجل دعم القضية الفلسطينية، وتجلت في قانون تجريم التطبيع الذي أقره البرلمان العراقي.

وأشار إلى أن فلسطين حاضرة في جميع اللقاءات والحوارات التي تتعلق بالحكومة العراقية، وأن العراق صاحب موقف صريح وواضح تجاه أشقائه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وفي نهاية اللقاء، وعد رئيس الحكومة العراقية بحل عدد من القضايا العالقة الخاصة بالتواجد الفلسطيني في العراق بشكل كامل وفوري في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والتي تم طرحها من قبل الوفد الفلسطيني.

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