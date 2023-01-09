فلسطين تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين ممثلة بوزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الجودة في منظومة الخدمات" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وافتتح المؤتمر أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء ووزراء الحج والأوقاف في الدول العربية والإسلامية وممثلي الجاليات المسلمة.وأشار البكري إلى أن مشاركة وزارة الأوقاف الفلسطينية في هذا المؤتمر المهم جاء للاطلاع على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وباقي المؤسسات ذات العلاقة، خاصة الخدمات المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة.وقال البكري "إن التطور الملموس في الخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والذي تم ملاحظته من خلال المؤتمر، يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تقديم كل ما هو جديد للحجاج، وفق أحدث التقنيات التي توفر الراحة والأمان والسرعة".وبين البكري أن وزارة الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للحج والعمرة، ستبدأ بتطبيق الإجراءات الجديدة والمقرة من قبل وزارة الحج والعمرة، خاصة آلية التعامل الالكترونية التي توفر السرعة وضمان إجراءات سليمة.ورافق البكري وفد من وزارة الأوقاف ضم وكيل الوزارة حسام أبو الرب، والمستشار محمود النيرب، ومدير عام الحج محمود حمد، ومدير الحج فضل قنيبي.