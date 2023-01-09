عربي

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، الاثنين، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر، إن موسم حج هذا العام لن يشترط فيه حد أعلى للعمر، وفق قناة (العربية). 

وقالت مصادر للقناة إنه تم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60%، مضيفة أن حج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت المنصة الوطنية للحج والعمرة "نسك" التي تُقدم حاليًا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.



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