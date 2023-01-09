"الضمير ": إجراءات الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية جزء من برنامج حكومته

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية والشعب والتي تشتمل على خمسة قرارات وهي خصم أموال السلطة الفلسطينية من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).





وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ومساسا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديدا واضحا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدما في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





كما واعتبرته جريمة بحق الشعب الفلسطيني وسوف يكون لها تبعات وتداعيات خطيرة على وفاء السلطة بالتزاماتها المالية، مؤكدةً إدانتها واستنكارها للإجراءات العنصرية.





وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والتخاذل وضرورة اتخاذ إجراء فعلية لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.





ودعت مؤسسة الضمير، السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.



رام الله - دنيا الوطن