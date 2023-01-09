الكيلة تعلن تحسن الحالة الصحية لفتحي خازم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة مساء اليوم الإثنين، عن تحسن في الحالة الصحية لفتحي خازم "أبو الرعد" بعد إجراء عملية قسطرة له.وقالت الكيلة، في تصريح صحفي، إن خازم (55 عامًا) بحالة صحية جيدة، مضيفة أنه بحالة تعاف مستمرة، وتم الاطمئنان على شرايين القلب من خلال القسطرة قلبية، كما وطمأنت الشعب الفلسطيني على صحته ومعنوياته المرتفعة.يذكر أن خازم تم نقله إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بعد يوم واحد من مغادرة مستشفى (H اكلينك)، الذي مكث فيه للعلاج لمدة أسبوعين.