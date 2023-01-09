القانوع: مطالبة بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني سلوك عنصري

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع أن مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة سلوك عنصري، ومحاولة بائسة ستفشل كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة في تغييب رموز الهوية الوطنية الفلسطينية.وشدد القانوع، خلال تصريح له، اليوم الإثنين، على أن العلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً في كل ساحات الوطن، ورمزاً لوجودنا وتشبثنا بأرضنا التاريخية، وشاهداً على هويتنا الوطنية، ووحدة شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال الفاشي العابر على هذه الأرض.