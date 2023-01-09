الحزب الشيوعي العراقي يبحث مع الرجوب آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطناستقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أمس الأحد، الفريق جبريل الرجوب مبعوث الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مقر الحزب بساحة الأندلس.واستمع الوفد الضيف خلال اللقاء إلى موقف الحزب من الحكومة الحالية ومن مبدأ المحاصصة الذي تشكلت على أساسه، والمعرقلات البنيوية التي تعيق المحاولات في الاصلاح مهما كانت النوايا حسنة في محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتأثير ذلك اجتماعيا واقتصاديا.كما تطرق فهمي إلى موقف الحزب من القضية الفلسطينية وخيار الشعب الفلسطيني في دولته الحرة ورفض محاولات التطبيع التي يراد لها تركيع إرادة شعوب المنطقة وارتهانها بالإرادات الخارجية.من جانبه، حيا الرجوب الموقف التاريخي للحزب بشكل خاص والشعب العراقي عموما في النضال من أجل القضية الفلسطينية، داعيا إلى إدامة زخم الدعم للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل حل الدولتين.كما نوه إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة وسياستها الداخلية والخارجية في التصعيد ضد القوى الديمقراطية الفاعلة داخل إسرائيل واستهداف القوى الوطنية الفلسطينية.واكد الرجوب بذات الوقت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية داعيا سائر القوى المساندة للشعب الفلسطيني ونضاله التحرري ضد الاحتلال إلى دعم الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام، مشيدا بالأجواء المبهجة والتلاحم الوطني الذي شهده في افتتاح خليجي 25 في البصرة.