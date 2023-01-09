"حماس" تعقب حول ما نشر بخصوص تشديد تركيا القيود على قادتها

رام الله - دنيا الوطنعقب الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، مساء اليوم الاثنين، على ما نشرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية حول تشديد القيود على قيادة الحركة في تركيا.وقال قاسم في تصريح له، إن ما نشرته صحيفة (هآرتس) حول "تقييد تركيا لتحركات قيادة حماس لديها" هي أكاذيب وجزء من تحريض الآلة الإعلامية الإسرائيلية ضد الحركة وقيادتها.وأوضح قاسم، أن (حماس) تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها وتقدمها معها وكل الدول العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين وشعبها.وكانت صحيفة (هآرتس) ذكرت أن تركيا بدأت في تشديد القيود على تحركات قيادة حركة (حماس) على أراضيها وذلك على إثر عودة التطبيع مع إسرائيل وتبادل السفراء بينهما.