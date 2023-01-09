40 مليون دولار قروض صندوق الاستثمار للمشاريع الصغيرة عبر برنامج "إبدأ"

رام الله - دنيا الوطنقال صندوق الاستثمار، إنه ضخ 40 مليون دولار على شكل قروض عبر برنامج "إبدأ" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ونفذ البرنامج عبر مؤسسات الإقراض الصغير وشركات تأجير تمويلي، بقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، بقيمة 30 مليون دولار، ونتج عنه إقراض 40 مليون دولار نتيجة إعادة تدوير المبالغ المسددة.وأعرب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، خلال حفل نظمه الصندوق برام الله، اليوم الإثنين، لعرض نتائج البرنامج، عن "اعتزازه بالشراكة مع مجموعة كبيرة من المؤسسات المحلية والعربية والدولية في تنفيذ مشاريعنا، وفخور بالتعاون مع مؤسسات الإقراض والتأجير التمويلي التي ساهمت بانجاح هذا البرنامج، وتمكّنوا من تمويل أكثر من 3753 مشروعاً ضمن برنامج، ابدأ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وقال مصطفى "أطلقنا هذا البرنامج انسجاماً مع رؤية القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والهادفة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، ليلمسها المواطن في حياته اليومية من خلال توفير فرص العمل، وتطوير المشاريع الصغيرة، وتحسين المستوى المعيشي.وأوضح مصطفى أن دور الصندوق "كان مسهلا لهذا البرنامج، الذي تقوم به مؤسسات الإقراض، ليكمل دور البنوك وباقي المؤسسات المالية".وتابع: بصفة عامة، نستطيع القول أن البنوك ومؤسسات الإقراض تقوم بدور أساسي جدا لدعم صمود المواطن، مشيرا إلى أن "الوضع المالي في البلاد ليس سهلا، ومساعدات المانحين قريبة من الصفر، لهذا فإن دور البنوك ومؤسسات الإقراض أساسي وعلينا تطويره".وشدد مصطفى على أهمية الإقراض الصغير، لكنه أكد، أيضا، أن زيادة حجم الاستثمار مهمة أساسية أيضا، "فبناء الدولة لا يقوم على مساعدات المانحين، وانما بالاعتماد على الذات وزيادة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والسلع المحلية، لتوفير فرص عمل للشباب".وأضاف: نرى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني و الإقراض للمشاريع الصغيرة، رافعتين أساسيتين لدعم صمود المواطنين، والتكامل مع ما تقوم به القيادة الفلسطينية".وأعرب مصطفى عن شكره للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه، "ونأمل أن نستمر في العمل معهم لتوسيع هذا البرنامج، بما في ذلك في القدس وغزة".وتشكّل نسبة الشباب الجزء الأكبر من الفئات المستفيدة من برنامج "ابدأ"، بنسبة 76% من مجمل المستفيدين، كما أن 33% من إجمالي عدد القروض تم تقديمها لمشاريع تمتلكها سيدات.من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ممثل دولة فلسطين لدى الحساب الخاص التابع للصندوق العربي، ناصر قطامي، إن برنامج "إبدأ" "يندرج في إطار حرص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتوفير المزيد من فرص العمل".وأوضح أن الصندوق العربي قدم هذا القرض انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء، خلال تمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقروض تتضمن شروطاً ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة، مع منح الأفضلية للمشاريع الاقتصادية الحيوية للدول، والمشاريع العربية المشتركة.