غنيم: تنظيم فلسطين للمؤتمر العربي الرابع للمياه في القاهرة حمل أبعاداً ومعانٍ عديدة





وأكد في السياق ذاته على ان العمل جار على أن تكون الرسائل العربية التي خرج بها المؤتمر ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

والذي سيعقد في نيويورك في شهر مارس من العام الجاري.



وفي الختام أشاد المهندس غنيم بالدور الهام والجهود الكبيرة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في التغطية الإعلامية للمؤتمر ونقل فعالياته للعالم من فلسطين ومصر، وثمن كذلك مشاركة جميع المؤسسات الفلسطينية ولا سيما الهيئات المحلية، وكذلك جميع المتحدثين في الجلسات العلمية للمؤتمر من فلسطين والدول

العربية والعالم وخاصة المتحدثين من فلسطين الذين ساهموا في ابراز التحديات والإنجازات في قطاع المياه.



كما توجه بالتقدير للجنود المجهولين من سلطة المياه والذين بذلوا جهدا أقل ما يمكن وصفه بالمضني لتنظيم أعمال المؤتمر في ظل ظروف غاية في الصعوبة.



المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير محمد عساف فقد اكد في كلمته على أهمية دور الإعلام في متابعة ونقل الحدث الذي حقق نجاحا كبيرا على الرغم من انعقاده خارج أرض فلسطين، لا سيما ان القضية التي تناولتها جلسات المؤتمر المختلفة قضية حساسة تهم أفراد العالم أجمع وتحظى بخصوصية في فلسطين نظرا لوجود الاحتلال الذي نهب ولا زال ثروة فلسطين المائية ويسعى بشتى الطرق لحرمان الفلسطينيين من مقدراتهم.



بنيجامين انكر مدير التعاون الهولندي وفي كلمته ممثلا عن الجهات المانحة فقد ثمن جهود سلطة المياه في تنظيمها للمؤتمر وتناول محاور وقضايا مختلفة كالمناخ والبيئة والمدن والتي حظيت باهتمام الخبراء من مختلف دول العالم وهذا يؤكد على أن سلطة المياه كانت حريصة منذ بداية تحضيراتها على ان يكون المؤتمر شاملة لقضايا المياه المختلفة.



وفي كلمته بالنيابة عن المتحدثين الرسميين في المؤتمر فقد أكد د. شداد العتيلي على ان المؤتمر طرح بنجاح قضية المياه الفلسطينية ومعاناتها، مؤكدا على ان سلطة المياه عكست شعار المؤتمر المياه والتنمية والحياة من خلال الأوراق التي تم تناولها من الخبراء من مختلف دول العالم و الحلقات المستديرة التي شملت

قضايا المياه العربية والتحديات التي تواجهها.



وفي الختام قام رئيس سلطة المياه م. غنيم يرافقه المتحدثين الرسميين بتقديم الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين.



رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير مازن غنيم، أن تنظيم فلسطين للمؤتمر العربي الرابع للمياه في القاهرة حمل أبعاداً ومعاني عديدة منها اظهار الجانب الحضاري والثقافي والإبداعي لفلسطين من خلال إبراز القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.كما جاء للتأكيد على قدرة الفلسطينيين على المساهمة الفاعلة، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يصبّ في خدمة حاضر ومستقبل شعوبنا، وكذلك التأكيد على أن فلسطين قادرة على أن يكون لديها دور ريادي على المستوى العالمي من خلال المساهمة في إيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي يواجهها العالم وخاصة على الصعيد المائي.جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي خصصته سلطة المياه المتحدثين والمشاركين والمنظمين لأعمال المؤتمر.وأوضح غنيم في كلمته ان المؤتمر تضمن 15 جلسة علمية و130 عرض ومداخلة، تم خلالها طرح العديد من القضايا الجوهرية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي العربي، شارك فيها 106 متحدثين عن 19 دولة عربية، وأكثر من 30 منظمة عربية ودولية، ليبلغ عدد المشاركين حوالي 400 مشارك عربي ودولي.وأشار م. غنيم انه وبناء على هذه الجلسات تم صياغة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكثيف العمل العربي المشترك لإيجاد حلول قادرة على مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على أهمية الدفاع عن الحقوق المائية العربية في هذه المرحلة الصعبة، وكذلك تحفيز العمل العربي المشترك في مواجهة سياسات الاحتلال الاستحواذية على المياه العربية، إضافة للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والأمن الغذائي، وتوفير التمويل في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.