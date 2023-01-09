المدهون يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مستجدات مخصصات الشؤون والأسماء المحجوبة
خاص دنيا الوطن- غزة
تحدث مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الإثنين، حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وآخر تطورات عمل الوزارة على صعيد المساعدات النقدية ومن الفئات المحجوبة.
وقال المدهون في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "حتى اللحظة لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المدرجة على برنامج التحويلات الرقمية"، مشددًا أنه حال توفر الإمكانيات سيتم تحديد موعد الصرف.
وأضاف أنه سيتم حجب مؤقت للأسر المستفيدة من برامج مشابهة تتلقى من خلالها مساعدات نقدية من ذات الممول، وكذلك حجب من يعمل داخل أراضي 48 طيلة فترة عمله ولن يتلقى أية مساعدات نقدية من برامج الوزارة بشكل مؤقت.
تحدث مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الإثنين، حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وآخر تطورات عمل الوزارة على صعيد المساعدات النقدية ومن الفئات المحجوبة.
وقال المدهون في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "حتى اللحظة لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المدرجة على برنامج التحويلات الرقمية"، مشددًا أنه حال توفر الإمكانيات سيتم تحديد موعد الصرف.
وأضاف أنه سيتم حجب مؤقت للأسر المستفيدة من برامج مشابهة تتلقى من خلالها مساعدات نقدية من ذات الممول، وكذلك حجب من يعمل داخل أراضي 48 طيلة فترة عمله ولن يتلقى أية مساعدات نقدية من برامج الوزارة بشكل مؤقت.
التعليقات