شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": قرار"بن غفير" منع نواب المشتركة زيارة الأسرى خطوة أخرى بتنفيذ برامج الحكومة الفاشية

"الديمقراطية": قرار"بن غفير" منع نواب المشتركة زيارة الأسرى خطوة أخرى بتنفيذ برامج الحكومة الفاشية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، إن "قرار وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الفاشية ايتمار بن غفير، منع نواب "القائمة المشتركة" في (كنيست) الإسرائيلي، زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشكل خطوة أخرى في تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو الفاشية، بالتضييق على أسرانا، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، كما تكفلها لهم القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك استقبال الزوار، واستعمال الهواتف مع الخارج".

وأكدت الجبهة في بيان لها: أن "الخطوة الأولى التي خطتها حكومة نتنياهو ضد أسرانا، حين قررت منذ ثلاثة أيام مصادرة استحقاقاتهم المالية من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية ومقدارها 39 مليون دولار، بذريعة أنها أموال تدعم "الإرهاب"، في الوقت الذي لا تكف فيه سلطة الاحتلال، وميليشيات مستوطنيها عن ممارسة كل أشكال الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا ومصالحهم اليومية، وحقوقهم الوطنية".

ودعت جماعات حقوق الإنسان، في العالم، إلى "إدانة السياسات الفاشية لبن غفير، وحكومته المتطرفة، كما دعت المنظمة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مراقبة ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية، لضمان حقوق أسرانا كما تكفلها القوانين الدولية".

وختمت الجبهة بيانها، بالدعوة إلى "أوسع تحرك شعبي، في أنحاء الوطن، في أراضي 48، والضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والشتات، تضامناً مع أسرانا، وإسنادهم في نضالهم وثباتهم وصمودهم، ومطالبة الدول العربية الشقيقة إعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال بشكل خاص .دول "تحالف أبراهام" سيئ الصيت".

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