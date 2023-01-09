غزة: "الصحة" تُصدر بيانًا حول منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية للقطاع

وطالبت وزارة الصحة كافة الجهات ذات العلاقة للضغط المباشر على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الاجهزة الطبية والتشخيصية وقطع غيار الأجهزة المتعطلة وإنقاذ مرضى قطاع غزة من مقصلة الاحتلال والحصار بتوفير احتياجاتهم العلاجية الكاملة.





وفيما يلي قائمة الممنوعات:







يلي:



يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال جهاز القسطرة التداخلية وهذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية انقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل.



يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع C- arm وهذه الأجهزة تتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات.



يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال ثلاثة أجهزة اشعة سينية رقمية من نوع digital basic X- ray وهذه الأجهزة تتيح تشخيص المئات من الحالات المرضية.



يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال جهاز أشعة متحرك من نوع Mobile X-ray وهذا الجهاز يتيح تشخيص وتصوير مرضى العنايات المركزة والمرضى الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشيخوخة والكسور المعقدة في أقسام المبيت بالمستشفيات.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتعنت في إدخال الأجهزة التشخيصية وقطع الغيار للأجهزة الطبية المتعطلة ويستخدم أساليب مماطلة غير مبررة.وقالت الوزارة في بيان: إن "كافة المطالبات بإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية مستوفاة من الشركات الموردة لضمان سهولة وسرعة وصولها للمستشفيات".وشددت أن تعنت الاحتلال في إدخال الأجهزة التشخيصية والتداخلية الفوري لمستشفيات قطاع غزة يعرض مرضى الأورام والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعنايات المركزة لمخاطر صحية بسبب حرمانهم من الأجهزة التي تحدد المشكلات الصحية والتدخلات الطبية المطلوبة.وذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إلحاق الأذى بمرضى قطاع غزة ومصادرة حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني ويتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى وتوفير ما يلزم لعلاجهم.