شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا

فلسطين تشارك بالجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد في أنطاليا بتركيا، بحضور عشرات الوفود البرلمانية.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل: إن "جوهر القضية الفلسطينية هو الأرض وشعبها المتجذر فيها منذ آلاف السنين، وصراعنا هو من أجل استرجاع أرضنا والحفاظ على هويتها التي تعمل اسرائيل وبشكل يومي على تهويدها".

وأضاف فيصل الذي ترأس وفد المجلس الوطني: "لقد تصاعد القمع الدموي الإسرائيلي ضد شعبنا، فبلغ عدد الشهداء العام الماضي 224 شهيداً، ما يؤكد ضرورة قيام أحرار العالم بدعم نضالنا الوطني واتخاذ الإجراءات التي تكفل عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي ووضعها أمام المحاكمة الدولية وفرض العقوبات الدولية".

وشكر المجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة على وقوفها إلى جانب شعبنا، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية لدعم صمود ومقاومة الشعب الفسطيني، واعتبار قضيتنا قضية سياسية وليست انسانية وحلها هو في تمكين شعبنا من ممارسة حقوقه السياسية فوق أرضه وبحريّة خاصة حقه في اقامة دولة مستقلة وسيدة عاصمتها القدس.

ودعا فيصل لدعم دولة فلسطين في مطلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الكامل لنيلها عضوية المؤسسات الدولية، ومواصلة الجهود لوقف الإستيطان وتفكيك المستوطنات، وسن القوانين اللازمة التي تحث على مقاطعة بضائع المستوطنات، وقف التطبيع مع دولة الاحتلال، والتأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى الضغط لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، والسعي لإجبار دولة الاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما إتفاقيات جنيف الأربع، والتعامل مع إسرائيل على أنها دولة خارجة عن القانون، والعمل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد فيصل أهمية دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وتقديم كل أشكال الدعم الكامل لوكالة الغوث، وتشكيل لجنة برلمانية تهتم بكافة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا في الأراضي المحتلة عام 48 في مواجهة سياسة التمييز العنصري وطمس الهوية الوطنية ووقف الاستيلاء على الأراضي.

وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الخمس الكبرى برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قراراتها، ودعم الحفاظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتنسيق الكامل مع المجلس الوطني باعتباره الهيئة التشريعية العليا والتمثيلية والوحيدة للشعب الفلسطيني.

وعبر المشاركون في كلماتهم ولقاءاتهم مع الوفد الفلسطيني عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإدانة جميع الممارسات التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا.

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