كمال الخطيب: الرباط والحشد الدائم هو السلاح الأقوى لحماية الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في أراضي 48، أن الشعب الفلسطيني يمتلك الكثير لحماس المسجد الأقصى، وخاصة الرباط فيه بكثافة، لأنه أقوى سلاح عبر وجود الحشود والتواجد الدائم في المسجد المبارك.ووجه الخطيب، رسالة لكل فلسطيني بأن له مكاناً وحيزاً حتى يصبح الحشد مبارك يجلب الخير للأقصى.وأضاف أن المسجد لن يخلو من أبنائه، ولن يكون معبداً لغير المسلمين ما دام في شعبنا عرق ينبض.وقال الشيخ كمال، إن أياماً صعبة تنتظر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بسبب مخططات حكومة الاحتلال العنصرية.وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يدخر سبيلاً لأداء واجبه تجاه المسجد الأقصى، ولن يكون للاحتلال ما يريد في قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم، ولن يكون هيكلاً أو معبداً لليهود.وأشار الخطيب إلى أن ما يحصل في المسجد الأقصى من اقتحام وتدنيس وخاصة اقتحام المتطرف "ايتمار بن غفير" تحد سافر لشعبنا وأمتنا وللعالم الحر.وأوضح أن "بن غفير" اقتحم الأقصى خلسة كاللص، لكنه بحراسة جنود وضباط، في انتهاك لحرمة المسجد وخطوة رعناء تدلل على ما ينتظر الأقصى من حكومة حاقدة وعنصرية.