غزة: "المباحث العامة" تضبط 31 طنًا من مواد تنظيف مخالفة

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة غزة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد 31 طنًا من مواد التنظيف لدى أحد التجار بسبب تزوير العلامة التجارية.وبينت مباحث التموين، أنها ضبطت الكمية المذكورة في مستودع أحد التجار خلال جولة تفتيشية.ونوهت إلى أنه وبعد فحص العلامة التجارية تبين أنها مزورة للعلامة التجارية التابعة للشركة المنتجة.ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم مصادرة المواد المضبوطة، وإحالة ملف القضية الى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.