شؤون فلسطينية

البكري يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم الحالي

البكري يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم الحالي
جانب من توقيع البروتوكول
رام الله - دنيا الوطن
وقع الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكول الحج لموسم 1444 - 2023 مع وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن البروتوكول كافة الأمور المنظمة والتعليمات الجديدة المتعلقة بحجاج الخارج والتي تنظم العمل وتسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك و ترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة.

وفي بداية اللقاء نقل البكري تحيات وشكر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور
محمد اشتية والشعب الفلسطيني الى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا شاكراً لوزارة الحج السعودية الخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية .

كما أكد البكري على عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم القادم .

بدوره أشاد وزير الحج السعودي بالجهود الطيبة التي تبذلها بعثة الحج الفلسطينية والاستعدادات التي تقوم بها تجاه حجاج فلسطين ونوعية وطبيعة خدمات السكن التي تقوم البعثة باستئجارها والتي تعود بالراحة على الحجاج، وكذلك بمستوى التنسيق ما بين البعثة ووزارة الحج في كل عام.

وقدم الربيعية شرحا عن الأنظمة والتعليمات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الموسم القادم، مؤكدا على أهمية الالتزام بكافة القوانين التي تم الاتفاق عليها لضمان سلامة حجاج العالم .

وكان الشيخ حاتم البكري قد توجه للمملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الحج السعودي لتوقيع البروتوكول برفقة وفد من وزارة الأوقاف تضمن السيد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار محمود النيرب ومحمود حمد مدير عام الحج، وفضل قنيبي مدير الحج.

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